"Русгидро" в Дагестане открыло новый туристический маршрут на Чиркейской ГЭС

МАХАЧКАЛА, 18 августа./ТАСС/. Компания "Русгидро"в Дагестане открыла новый туристический маршрут на Чиркейской гидроэлектростанции. Такой маршрут ввели впервые в стране, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Русгидро" открыла свою первую гидроэлектростанцию для посещения организованными туристическими группами. Это одна из красивейших гидроэлектростанций нашей страны - Чиркейская ГЭС в Республике Дагестан. Сегодня на станции состоялась торжественная церемония открытия первого в России туристического маршрута на ГЭС", - сказали в пресс-службе компании.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин, врио председателя правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, представители туристической отрасли и СМИ.

"Это знаменательное событие для "Русгидро" и для всех жителей России, которые активно путешествуют внутри страны. Открывая наши ГЭС для туристов, мы вносим вклад в реализацию государственной Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года и в реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - отметил Виктор Хмарин, выступая на открытии турмаршрута. По его словам, посещение ГЭС позволит людям больше узнать о работе ведущих российских производителей "зеленой" электроэнергии, убедиться в их безопасности и экологичности.

В свою очередь Батыр Эмеев сообщил, что экскурсии на Чиркейской ГЭС - это ответ на запрос туристического бизнеса, высокого интереса граждан. "Особенно значимо, что первые экскурсии на ГЭС "Русгидро" начинаются в регионе с высокой динамикой роста туристического потока. Теперь в числе достопримечательностей Дагестана, обязательных к посещению, появился новый уникальный объект", - добавил он.

Первая экскурсия была организована для учащейся молодежи республики. Старшеклассники и студенты вузов посетили машинный зал крупнейшей в регионе станции мощностью 1 000 МВт, побывали на гребне самой высокой - 232,5 м - в России арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье.

Развитие промышленного туризма

В своем выступлении Ольга Захарова отметила, что открытие нового маршрута это знаковое событие для развития промышленного туризма в Российской Федерации.

"Сегодня - грандиозное, знаковое событие для развития промышленного туризма в Российской Федерации. Не просто открыт невероятно красивый, познавательный маршрут на самую мощную на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС, это начало формирования новой философии промышленности, принципиально новый подход, основанный на открытости, доверии, диалоге", - отметила она.

Как рассказали в пресс-службе компании, открытию гидроэлектростанций для экскурсий предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ, который показал, что 78% россиян хотели бы посетить ГЭС.

"Это стало импульсом к реализации в "Русгидро" проекта промышленного туризма, в рамках которого можно будет посетить самые красивые и мощные станции энергохолдинга. Уже в сентябре этого года туристические группы начнут посещение крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС в Сибири. Всего принять туристов готовятся более 15 энергообъектов "Русгидро" по всей России: самых мощных и самых новых гидроэлектростанций и ТЭЦ "Восточная", которая находится в черте города Владивосток.

Чиркейская ГЭС - самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, ее установленная мощность 1 000 МВт. Водохранилище ГЭС крупнейшее в Дагестане и в целом на Северном Кавказе - его площадь составляет 42 кв. км. ГЭС обладает самой высокой арочной плотиной в России, одновременно это вторая по высоте, после Саяно-Шушенской ГЭС, плотина нашей страны. Ее высота составляет 232,5 м.