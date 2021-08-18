ВЦИОМ: большинство россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 21% опрошенных россиян смогли дать верную расшифровку ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), в 2017 году этот показатель составлял 16%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на его сайте.

19-21 августа 1991 года в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота, организованная рядом представителей высшего советского и партийного руководства, которые вошли в Государственный комитет по чрезвычайному положению. Члены ГКЧП попытались отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева и не допустить подписание нового Союзного договора, который должен был заменить собой Договор об образовании СССР. Попытка госпереворота потерпела неудачу, члены ГКЧП были арестованы.

"Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45-59-летних, 26% 35-44-летних). За последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5 п. п. (16% в 2017 году)", - говорится в материалах социологического исследования.

Члены ГКЧП

Более половины опрошенных россиян (63%) заявили о том, что затрудняются ответить на вопрос о членах ГКЧП, в 2011 году не смогли назвать ни одной фамилии 72%.

За прошедшие 10 лет увеличилась доля россиян, назвавших фамилии участников попытки августовского переворота. "Опрошенные смогли назвать таких участников ГКЧП, как Дмитрий Язов (11%, 8% в 2011 году), Геннадий Янаев (6%, 5% в 2011 году), Борис Пуго (5%, 4% в 2011 году) Владимир Крючков (4%, так же 4% в 2011 году). Примечательно, что часть респондентов причислили к участникам ГКЧП Бориса Ельцина (10%), Александра Руцкого (6%), Руслана Хасбулатова (2%) и Михаила Горбачева (2%)", - говорится в сообщении.

В ходе опроса было выявлено, что около половины респондентов (47%), которые знают о путче, полагают, что это был эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, 31% считают, что это трагические события, имевшие гибельные для страны последствия, 7% называют их победой демократической революции, покончившей с властью КПСС, а 15% затруднились ответить на вопрос.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ - Спутник" проведен 11 августа 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.