МЧС проведет в сентябре международные учения в арктической зоне семи регионов РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международные учения пройдут в сентябре в арктической зоне России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Межведомственное опытно-исследовательское учение в арктической зоне пройдет в период с 7-8 сентября по поручению президента Российской Федерации, организатором которого выступает МЧС России. В учении примут участие представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран - членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США", - сказали в ведомстве.

Маневры будут проводится в семи регионах России, на них будут отработаны 12 сценариев возможных ЧС. В Норильске и Дудинке будут проведены эксперименты по применению альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре будет ликвидироваться вспышка сибирской язвы. В Воркуте при устранении последствий аварии в подземных горных выработках угольной шахты планируется испытать тушение пожара температурно-активированной водой. А в акватории морского порта Архангельска будет тренировка по ликвидации разлива нефтепродуктов, в акватории Северного морского пути Мурманска - аварии на пассажирском судне и одновременно на подводном потенциально опасном объекте. В Якутии будут учения при аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Тикси и природного пожара в его окрестностях. На Чукотке отработают тушение пожара на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов г. Певек". Заключительная часть учений пройдет в Ненецком автономном округе, где будут устранять разлив нефти в прибрежной зоне и защищать береговую полосу.

"Важной особенностью предстоящих учений является их опытно-исследовательский характер: каждый сценарий ликвидации условных чрезвычайных ситуаций ориентирован на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике. Группировка РСЧС в реальных условиях апробирует новейшие образцы спецтехники и технологий, оценит эффективность тактики действий подразделений с учетом климатических и территориальных особенностей и угроз, актуальных для региона. Всего в учениях будут задействованы семь территориальных и 28 функциональных подсистем РСЧС", - процитировали в пресс-службе первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна.