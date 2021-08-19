Путин, КГБ, ГКЧП: как "августовский путч" отразился на судьбе будущего президента

Начало 1990-го. Домой в Ленинград из Германии возвращается 37-летний офицер внешней разведки Владимир Путин. Ему предлагают остаться в спецслужбе, но для карьерного роста нужно ехать в Москву. Путин решил жить в Ленинграде, устроился в свой родной университет помощником ректора по международным вопросам и остался в действующем кадровом резерве КГБ

"Хотя формально я числился в органах безопасности, в здании управления практически не появлялся", — рассказывал об этом периоде президент РФ в 2000 году в книге-интервью "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным". В то же время перемены произошли и в Ленинграде. Депутатом и председателем Ленинградского городского совета стал профессор ЛГУ Анатолий Собчак. То ли он сам приметил одного из своих студентов из 1970-х, то ли просто по рекомендации из университета, но вскоре в кабинете Собчака у них состоялся разговор о возможном трудоустройстве. Путин сразу предупредил потенциального шефа о своей не вполне завершившейся принадлежности к "структурам". Собчак препятствий в этом не увидел и взял будущего президента себе в советники.

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Путин продолжал получать зарплату в КГБ, которая, по его словам, была даже выше, чем в Ленсовете, но оперативными заданиями его не беспокоили. Дуализм его положения не афишировали, но утечек было не избежать, и вскоре Путин столкнулся с угрозами со стороны политических оппонентов. На попытки шантажа он не повелся, но, чтобы не сталкиваться с этим регулярно, еще в 1990-м написал свой первый рапорт об отставке из КГБ. Документ, однако, "затерялся" в каком-то из кабинетов, поэтому к началу августовских событий Путин оставался действующим сотрудником. 1991 год, август, ГКЧП. Путин — подполковник госбезопасности и соратник одного из самых ярких демократов, ставшего к тому моменту мэром Ленинграда. Выбор сделан Впрочем, к началу путча, 19 августа, Путин был в отпуске. До Ленинграда он добрался днем позже и далее уже всюду сопровождал Собчака. Первый мэр, вернувшийся 19-го из Москвы после встречи с президентом РСФСР Борисом Ельциным, развернул в городе бурную работу по противодействию перевороту, выступал на митингах и телевидении, посещал предприятия, хотя любой выезд за пределы здания Ленсовета представлял потенциальную опасность, в связи с чем, как вспоминал Путин, пришлось даже раздать кое-кому оружие. О том, что в те дни творилось в Москве, знают все, хотя бы по кадрам фото- и видеохроники. Не обошлось и без жертв — три человека погибли, пытаясь помешать движению танковой колонны. Вспомнить картинки из Ленинграда сложнее — в Северной столице трагедий, и вообще насилия, удалось избежать. В разные годы в прессе встречались утверждения, что Путин был связным между Собчаком и командующим Ленинградским военным округом генералом Виктором Самсоновым, которого ГКЧП назначил "военным комендантом" города. И что в том числе благодаря работе Путина танки в Ленинград (в отличие от Москвы) не вошли и кровь не пролилась.

Описание Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак во время митинга на Дворцовой площади, 20 августа 1991 года © Юрий Белинский и Николай Беркетов/ТАСС

Собчак же в своих мемуарах в таком контексте о Путине не упоминал. Бывший градоначальник писал, что он сам добился от командующего округом обещания обойтись без военной техники на ленинградских улицах. А Самсонов в интервью говорил, что и Собчак тут ни при чем, это было его, Самсонова, личное решение — не вводить войска, а в качестве переговорщика между ним и мэром упоминает не Путина, а заместителя Собчака контр-адмирала Вячеслава Щербакова. В свою очередь с фланга сторонников ГКЧП Самсонов подвергался критике за самоустранение от выполнения обязанностей. Чьей бы это ни было заслугой, но путч непосредственно для Ленинграда прошел безболезненно, если не брать в расчет последствия, накрывшие всю страну. Но Путину одно болезненное решение в эти дни принять пришлось. Уже 20-го числа, в самый разгар августовских событий, он во второй раз написал заявление об увольнении из органов.

"Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство, — попыткой государственного переворота. И не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", — рассказывал Путин в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном. В интервью для фильма 2018 года о Собчаке Путин говорил, что решил остаться с мэром, чтобы не "метаться туда-сюда" — ведь Собчак был на стороне Ельцина, а силовые структуры на стороне ГКЧП. "Я не мог быть и там и там одновременно", — пояснял Путин. Собчак в тот же день позвонил председателю КГБ (и одному из главных действующих лиц ГКЧП) Владимиру Крючкову, и рапорт Путина утвердили. С чего начинается Родина Путин в детстве, как и другие мальчишки, хотел стать и моряком, и летчиком, и просто военным. Но уже в старших классах школы он больше ориентировался на легендарного Рихарда Зорге, и тема внешней разведки, как признавался позднее сам глава государства, стала для него "скрытым, но очень серьезным увлечением". Мечты о работе под прикрытием подпитывались литературой и кинематографом. В 1968 году, когда Путину не исполнилось еще и 16, на экраны вышел четырехсерийный "Щит и меч", и, как рассказывал в одном из интервью исполнитель главной роли Станислав Любшин, президент говорил ему, что решил пойти в разведчики именно после этой картины.

Ленинградского юношу из рабочей семьи, учившегося тогда в школе и постигающего секреты единоборств в заводском спортклубе, впечатляло то, каких результатов для своей страны может добиться один человек в силу своих знаний, способностей и готовности идти к поставленной цели любой ценой. Но для начала — разведчиком нужно было стать, а тут не обошлось без преград: в приемной КГБ пришедшему с улицы старшекласснику порекомендовали сначала получить высшее образование, желательно юридическое, и только потом думать о работе на госбезопасность. Пять лет спустя выпускник ЛГУ Путин поступает на службу, сначала — в контрразведку, а затем и в Первое главное управление, ныне СВР. Потом был Дрезден, причем работа именно по линии нелегальной разведки в отношении потенциальных противников из НАТО, хоть и с территории дружественной ГДР. Практически та самая мечта из детства. Дела шли хорошо, Путина за время загранкомандировки дважды повышали в должности. Правда, заключительная часть пребывания за границей пришлась на период объединения Германии, а по сути — поглощения Западом социалистического Востока, и будущий российский лидер в какой-то момент был вынужден лично сжигать материалы и чуть ли не за пазухой прятать личные дела своих немецких контактов, чтобы спасти этих людей от печальной участи. Умения разведчика К моменту прихода в КГБ Путину было 22 года, а в день отставки — 38. Отрезок жизни длиною в молодость не проходит бесследно. По свежим следам, в своем первом телеинтервью в 1991 году, будущий президент, а тогда — чиновник мэрии, назвал основным качеством, приобретенным за годы службы в разведке, умение работать с большим объемом информации и множественностью задач, выбирая при этом главное, на чем нужно сосредоточиться. Позже, в 2002-м, Путин скорректирует свою позицию: главным был опыт работы с людьми самых разных профессий и категорий, причем не важно — с соотечественниками или с иностранцами. "Вообще, есть такое мнение, что национальных психологических особенностей не существует, существуют индивидуальные психологические особенности", — подчеркивал президент. Даже окончательно (как тогда казалось) выйдя в отставку в 1991 году, он уважительно относился и к самой спецслужбе, и к ее сотрудникам. В 1992 году с подачи Путина документалист Игорь Шадхан, который годом ранее брал у него первое большое интервью, посвятил один из своих телефильмов работе питерских чекистов, хотя изначально сама мысль о "Большом доме" на Литейном внушала ужас режиссеру, много занимавшемуся темой ГУЛАГа. Но Путин убедил его: там работают совсем другие люди.

Описание Директор ФСБ Владимир Путин и президент Росси Борис Ельцин, 1998 год © Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС

Пройдет менее семи лет, и Путин вернется в спецслужбу — уже в качестве главы ФСБ. "Это возвращение в свой родной дом", — сказал он на первой встрече с личным составом. Дом этот, как и вся страна, нуждался в апгрейде. Как еще назвать ситуацию, когда даже чекистам задерживают и без того невысокую зарплату, а это был лишь один из немногих вопросов, с которыми столкнулся новый директор. Трагедия распада Но вернемся в август 1991-го. Путин понимал, что в случае успеха путчистов его поведение "расценили бы минимум как служебное преступление". И что не будет тогда для него ни мэрии, ни разведки. В лучшем случае придется начинать все с нуля, а то и вовсе "бомбить" на старой "Волге" с целью прокормить семью. Но решение оказалось верным. Уже 21 августа госпереворот окончательно сдулся, президент СССР Михаил Горбачев вернулся из Фороса, все путчисты, в том числе и председатель КГБ, были арестованы. У Путина, отвечавшего за внешнеэкономические связи Ленинграда/Санкт-Петербурга, в последние месяцы Советского Союза хватало непосредственных забот — договариваться, например, о поставках продовольствия, чтобы избежать голода в пятимиллионном городе. Но и в целом происходящему вокруг он еще тогда дал однозначную оценку: "Трагедия распада нашего государства". Истоки этой трагедии Путин видел в решениях большевиков, которые, по его словам, "заложили мину замедленного действия" под унитарную Россию, разбив ее "на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще". Эту мысль из своего первого интервью телевидению в 1991 году Путин неоднократно повторял и позже. Человеческие отношения Но какие бы "мины" ни закладывали Ленин с другими ранними большевиками, распался СССР уже при поздних коммунистах. О путчистах Путин впоследствии говорил, что они хотя и считали свою задачу благородной, но своими действиями разваливали страну. Однако каких-либо резких оценок в адрес самих членов ГКЧП Путин ни тогда, ни потом не допускал. Про Крючкова писали даже, что он был советником Путина как руководителя ФСБ в 1998–1999 годах. Официально эта информация не подтверждалась, но уж точно в мае 2000 года бывший председатель КГБ присутствовал на инаугурации нового российского лидера. Еще один экс-участник ГКЧП Василий Стародубцев был губернатором Тульской области, в том числе при Путине — до 2005 года. Дмитрий Язов, министр обороны СССР (одна из газет в дни ввода войск в Москву во время путча вышла с заголовком "Кошмар, на улице Язов"), был амнистирован, как и другие члены ГКЧП, в 1994 году и последние десятилетия своей долгой жизни провел в почете.

Описание Президент РФ Владимир Путин поздравляет Дмитрия Язова с 90-летием, 2014 год © Алексей Дружинин/ТАСС

Путин неоднократно награждал его, в том числе орденом Александра Невского — за укрепление обороноспособности страны и большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. И даже ездил лично поздравлять Язова с юбилеем в 2014-м, когда маршалу исполнилось 90. Глава государства говорил, что гордится возможностью находиться рядом с Язовым в этот день. Когда военачальник умер в возрасте 95 лет, президент России назвал его человеком исключительного мужества и силы духа, верным присяге и офицерскому долгу. Последним из "восьмерки" ГКЧП ушел из жизни Олег Бакланов, с ним президент Путин тоже, бывало, пересекался, как с ветераном военно-промышленной отрасли. О путче никто в эти моменты не вспоминал.

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