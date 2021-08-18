В Ростовской области могут в ближайшее время снять часть ковидных ограничений с общепита

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области могут в ближайшие дни снять часть мер, призванных сдержать распространение коронавируса, которые ранее были введены в отношение предприятий общественного питания. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

В начале августа власти области ужесточили ограничения. Так, предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста стало обязательным условием при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общепита. При этом ПЦР-тест действителен только в течение трех календарных дней. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

"В ближайшие дни, я думаю, губернатор внесет изменения в постановление № 272 в части снятия ограничений при работе предприятий общественного питания. При этом мы в любом случае смотрим на вакцинацию <…> и смотрим, чтобы не было резкого всплеска заболеваемости", - сказал Гончаров.

По словам первого замгубернатора, в последнее время власти уделили большое внимание консультациям с представителями отрасли в области. "Мы их услышали", - отметил представитель регионального правительства.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 118 105, выздоровели после заражения 103 285 человек, умерли 5 633. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.