Суд Сингапура приговорил британца к шести неделям тюрьмы за отказ носить маску

СИНГАПУР, 18 августа. /ТАСС/. Суд Сингапура приговорил гражданина Великобритании к шести неделям тюремного заключения за отказ носить защитную маску. Районный суд в среду признал его виновным по четырем пунктам предъявленных обвинений, среди который также оскорбление госслужащих и нарушение общественного порядка.

"Утверждения британца Бенджамина Глинна о неподчинении законам Сингапура о ношении масок являются полным заблуждением", - говорится в распространенном сообщении судьи Эдди Тама. "Он не вправе говорить и ставить себя выше закона", - добавил судья.

40-летний мужчина впервые был замечен без маски в метрополитене в мае, он также оскорблял охранников в ответ на их замечания. Через нескольких дней Глинн угрожал полицейским, которые пришли к нему в квартиру для опроса о случившемся. Кроме того, мужчина отказывался носить маску во время предварительных судебных заседаний. Он называл себя "суверенным человеком, на которого не распространяется законодательство Сингапура".

Ношение масок, соблюдение социальной дистанции стало обязательным в Сингапуре с середины апреля прошлого года. За нарушение грозит штраф от 300 сингапурских долларов ($220), максимальное наказание - тюремное заключение на срок до шести месяцев.