В Оренбургской области привлекут к работе в больницах студентов и волонтеров

ОРЕНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Студенты Оренбургского медицинского университета и волонтеры возьмут на себя часть работы сотрудников медицинских учреждений Оренбургской области, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, из-за возросшей нагрузки на персонал на фоне увеличения числа заразившихся. Об этом сообщила вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в Instagram.

"С завтрашнего дня у нас студенты выйдут, рабочие руки нужны в помощь докторам. <...> С главными врачами и с медицинским университетом проговорили, что тоже ребята младших курсов выйдут, и волонтеры", - сказала она, призвав всех желающих присоединиться и помочь медицинской службе. Добровольцы будут работать в основном в кол-центрах и регистратуре, обзванивать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

Савинова отметила, что последние две недели в Оренбургской области наблюдается примерно одинаковое число ежедневно выявляемых случаев - свыше 350. "У нас есть некоторая динамика между муниципальными образованиями: мы ощущаем стабилизацию на востоке и рост конкретно в городе Оренбурге. Связываем его во многом с приездом жителей города Оренбурга с отдыха. У нас около 25% обращающихся в приемные покои и на скорую помощь - это люди, которые вернулись в последние несколько дней - неделю с отдыха, с морей в первую очередь", - добавила она.

Министр отметила, что среди обращающихся продолжается рост молодых людей от 19 до 40 лет. Среди госпитализированных в некоторых больницах их доля достигает 40-50%. При этом приемные покои больниц испытывают проблемы с кадрами. Савинова также признала наличие проблемы с работой кол-центров и регистратур поликлиник: они не справляются с большим потоком пациентов.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено 62 633 случая коронавирусной инфекции, в том числе 353 - за последние сутки. Выздоровели за все время 51 463 человека, 1 415 пациентов умерли. По данным Минздрава области, в стационарах находятся 1 795 человек с диагнозом COVID-19.

В регионе действует масочный режим, запрещено работать заведениям общепита по ночам, а также проводить банкеты, закрыты кальянные. Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия. Для граждан старше 65 лет и беременных введен удаленный режим работы.