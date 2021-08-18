СМИ: эффективность третьей дозы прививки Pfizer для лиц от 60 лет достигает 86%

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer для лиц от 60 лет и старше достигает 86%. Об этом свидетельствуют предварительные итоги сравнительного исследования данных сотен тысяч клиентов израильской сети поликлиник "Маккаби", сообщает в среду газета Yedioth Ahronoth‎ .

В исследовании сравнивалось состояние здоровья 149 144 человек в возрасте от 60 лет и старше через семь дней после получения третьей дозы прививки и 675 630 вакцинированных второй дозой пять или более месяцев назад. Среди тех, кто получил третий укол вакцины, было выявлено 37 инфицированных коронавирусом, а среди тех, кто был вакцинирован второй дозой более пяти месяцев назад - 1 064. Это указывает на то, что эффективность третьей дозы Pfizer в предотвращении заражения достигает 86%, указывает издание, отмечая, что такое исследование в мире проводится впервые.

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины жителям страны в возрасте от 60 лет, привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой препарата Pfizer. 13 августа генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии по вакцинации третьей дозой прививки лиц в возрасте от 50 лет и старше, медицинских работников, пациентов с факторами риска, заключенных и надзирателей тюрем.

Вакцинация этим препаратом началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,86 млн человек, вторую - 5,42 млн, третью - 1,13 млн.