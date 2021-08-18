Эксперт: Меркель в ходе визита в РФ постарается укрепить позитивный плацдарм в отношениях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 20 августа в Москве с президентом России Владимиром Путиным постарается укрепить позитивный плацдарм в двусторонних отношениях для нового германского правительства и будущего канцлера. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

По его словам, основным предметом переговоров "станет ситуация вокруг газопровода "Северный поток - 2", хотя без внимания не останутся развитие двусторонних отношений, Украина, кризис в Афганистане, Белоруссия и ряд других международных тем".

"Меркель постарается укрепить позитивный плацдарм и уделить особое внимание вопросам, которые она хотела бы позитивно передать новому правительству и канцлеру ФРГ после выборов в сентябре", - считает эксперт.

Касаясь проекта "Северный поток - 2" Белов напомнил, что во время беседы лидеров двух стран 21 июля речь шла о совместном германо-американском заявлении, в котором есть негативные для российской стороны положения (введение санкций, ограничение экспортного потенциала РФ). "Безусловно, есть предмет для обсуждения, в центре которого стоит транзит газа после 2024 года, - продолжил он. - Сейчас задача, чтобы газопровод - один из основных параметров, определяющих энергетическое взаимодействии России с Европой - был запущен".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

На излете сентября

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

По мнению эксперта, не стоит сейчас "гадать на кофейной гуще, какая коалиция сложится после 26 сентября". "На сегодня [в Германии] все очень подвижно. Прежде всего речь идет о предвыборной компании личностей, а не о программах, которые они олицетворяют как представители своих партий", - отметил Белов. Вместе с тем, продолжил он, негатив (по отношению к РФ) есть у большинства партий. "Однако все у всех заканчивается тем, что без России невозможно решать международные проблемы. Везде есть критика, и везде есть то, что Россия - партнер", - заключил эксперт.