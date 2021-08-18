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В работе "ВКонтакте" произошел кратковременный сбой

К 16:14 мск было зафиксировано 1 388 отчетов о сбоях в работе мессенджера, сейчас неполадки устранены

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые возникли у российских пользователей в среду.

"Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя, сейчас все работает корректно", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на работу соцсети. К 16:14 мск было зафиксировано 1 388 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (64%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 22% - на проблемы в отправке сообщений, 14% - на невозможность войти в свою учетную запись.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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