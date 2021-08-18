Прибывший в Абхазию госпиталь Минобороны РФ готов к работе

СУХУМ, 18 августа. /ТАСС/. Многопрофильный мобильный госпиталь Южного военного округа РФ, прибывший минувшей ночью в Абхазию, готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам начальник госпиталя Абдулмеджит Магомедов.

"Мы развернули 100 коек, из них 46 кислородных, где больные будут поддерживаться кислородом. Имеем современное оборудование, медикаментами обеспечены, самыми современными, рекомендованными, от которых больным становится легче. Медперсонал приехал опытный, прошедший курсы обучения в Санкт-Петербурге и Москве, он готов круглые сутки находиться на рабочем месте и оказывать необходимую помощь. С 18:00 мск [среды] мы готовы принимать больных", - сказал Магомедов.

Начальник госпиталя отметил, что персонал ранее работал в Дагестане и Астраханской области, в Абхазию приехал во второй раз и будет здесь находиться "столько, сколько понадобится, все зависит от снижения [уровня] заболеваемости". "Мы уже во второй раз в Сухуме, в первый раз, благодаря созданным комфортным условиям мы работали долго (с 20 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г.) и сейчас, думаю, тоже не подведем. Минобороны и Минздрав Абхазии все время рядом, думаю, совместно мы победим эту коварную болезнь", - сказал Магомедов.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, который ознакомился с условиями работы мобильного госпиталя, выразил "огромную благодарность руководству РФ, Министерству обороны РФ за оказываемую населению республики помощь". "Военные врачи приехали в самый сложный момент, чтобы поддержать нас, помочь республике побороть коронавирус. В прошлом году госпиталь оказал огромную помощь. Мы со своей стороны окажем максимальное содействие в техническом плане, медикаментозном, если понадобится, т. е. в рабочем порядке будем решать все вопросы незамедлительно, в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава Минздрава Абхазии.

По словам Бутбы, врачи госпиталя будут жить в здании государственной дачи недалеко от пансионата "Айтар", где разместился сам госпиталь. "Созданы специальные условия для комфортного проживания коллег, все организовано по приказу руководства республики в оговоренные сроки", - сказал он.

По просьбе руководства Абхазии, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. С 16 по 17 августа военнослужащие госпиталя совершили марш на штатной технике из города Буденновска (Ставропольский край), преодолев около 800 километров.

Согласно последним данным оперштаба по защите населения от коронавируса, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 23 813 человек. Выздоровели 19 385 человек, 350 умерли.

Встреча в правительстве

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял в среду Абдулмеджита Магомедова и поблагодарил за оперативность развертывания госпиталя, сообщила пресс-служба правительства. "Оказанная вами ранее помощь была значительной. Участие российского военного мобильного многопрофильного госпиталя в преодолении возникшей эпидемиологической ситуации является существенной поддержкой, и задача абхазского правительства заключается в максимальном содействии прибывшим специалистам", - приводятся в сообщении слова Анкваба.

В свою очередь Магомедов поблагодарил абхазскую сторону за помощь в организации транспортировки элементов и оборудования госпиталя. Он отметил, что в этот раз усилены технические возможности лаборатории и личный врачебный состав госпиталя. "В этот приезд в команду включены специалисты по ультразвуковому исследованию органов и др. Все эти факторы позволят уменьшить нагрузку на центральную ковидную лабораторию страны и лечебные учреждения", - сказал Магомедов.

Анкваб пожелал слаженной работы и успехов.