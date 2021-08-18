В Белоруссии создадут условия для голосования на девяти участках на выборах в Госдуму

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты в Белоруссии на выборах в Госдуму 19 сентября готовы обеспечить согражданам все условия для голосования на девяти участках. Об этом в среду заявил член Совета Федерации, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Климов в ходе визита в Минск, где у него прошла встреча с соотечественниками.

"На консульском учете стоят порядка 60 тыс. граждан РФ, не все становятся на консульский учет, поэтому, по нашей оценке, это порядка 100 тыс. [человек], - сказал он ТАСС. - Они могут голосовать по заявительному принципу, придя на участок и показав паспорт". По его словам, важно не только обеспечить возможность российским гражданам проголосовать за рубежом, но и обеспечить безопасное голосование в условиях пандемии.

Он отметил, что у партии "Единая Россия" становится все больше членов, которые постоянно проживают за рубежом. "Есть члены партии, в том числе и в Беларуси. Есть сторонники партии, они могут высказывать свою позицию", - добавил Климов. При этом сенатор подчеркнул, что партия намерена действовать так, чтобы избранные в органы власти ее члены, "в том числе голосами за рубежом, потом были закреплены за соответствующими нашими диаспорами". Он также обратил внимание, что есть оппоненты, "которые хотели бы использовать зарубежные диаспоры в деструктивных целях".

В России единый день голосования пройдет в течение трех суток - с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов федерации (в девяти пройдут прямые выборы глав, еще в трех проведут голосование в парламенте), а также членов законодательных органов в 39 регионах России. Ранее в ЦИК отмечали, что на думских выборах можно проголосовать в 144 странах мира. Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс еще семь - на территории Байконура.