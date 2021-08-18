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Пандемия COVID-19

В США в сентябре начнут прививать третьими дозами вакцины от коронавируса

Прививки будут делать тем, кто не менее восьми месяцев назад был полностью вакцинирован

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Американские специалисты с 20 сентября начнут применять бустерные (третьи) дозы вакцины от нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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Как уточняется в документе, эксперты в США наблюдали "снижение со временем защиты", которую дают многие из существующих вакцин. Власти страны полагают, что "дополнительные дозы вакцины могут быть нужны для обеспечения продолжительной защиты". "В связи с этим мы пришли к выводу, что бустерные дозы потребуются для укрепления обеспечиваемой вакцинами защиты и увеличения продолжительности их действия", - говорится в документе.

Как следует из документа, американские власти "готовы предложить бустерные дозы всем американцам в течение недели, которая начнется 20 сентября". Прививки будут делать тем, кто не менее восьми месяцев назад был полностью вакцинирован.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 623 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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