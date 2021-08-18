Эксперты предложили создать инфографику Прохоровского сражения для изучения Курской битвы

ТАСС, 18 августа. Создание интерактивной инфографики Прохоровского сражения необходимо для изучения движений танковых батальонов во время Курской битвы. Такое предложение высказали участники онлайн-конференции, приуроченной к годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

"То, что происходило на Прохоровском поле, было очень замысловатым. Может быть, стоит музею (военно-историческому музею-заповеднику "Прохоровское поле" - прим. ТАСС) для подрастающего поколения сделать инфографику, потому что очень многие действия конкретных танковых батальонов - они двигались не вдоль поля, а поперек поля, потому что поперек поля были овраги, и [они] вынуждены были двигаться вдоль этих оврагов, потому что там на самом деле очень все было замысловато", - сказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Алексей Исаев.

Представитель института предложил использовать формат компьютерной игры в инфографике, чтобы лучше показать ход военных действий, а также тактику Красной Армии на Прохоровском поле.

"К моменту, когда шли танковые бои под Курском, Красная армия уже здорово подтянула и тактику действий, и то, как учили танкистов. <...> Какие-то тактические приемы позволяли компенсировать тот дисбаланс техники, который был на самом деле временным", - пояснил Исаев.

В свою очередь директор военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова отметила, что Прохоровское сражение, несомненно, требует дальнейшего изучения.

О Прохоровском сражении

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовали до 1 200 танков и самоходных орудий. В этом сражении была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.