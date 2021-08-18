В Петербурге предложили обязать владельцев опасных собак страховать ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты петербургского парламента предложили закрепить в федеральном законодательстве обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак. Проект постановления о соответствующей законодательной инициативе был принят за основу на заседании, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"В проекте федерального закона предлагается ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак. Перечень пород таких собак утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года. Без приобретения страхового полиса владелец потенциально опасной собаки будет не вправе выгуливать ее вне принадлежащего ему огороженного участка", - сказали в пресс-службе.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Бочков и Денис Четырбок (члены фракции "Единая Россия").