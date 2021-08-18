СЖР попросит пересмотреть решение МИД о непродлении визы журналистке Би-би-си

"СЖР сожалеет, что Министерство иностранных дел России 14 августа 2021 года отказало в продлении рабочей визы корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд, которая провела треть своей жизни, работая в России. Журналистка утверждает, что изо всех сил старалась понимать и рассказывать историю России, которая очень близка ее сердцу. СЖР обратится к властям с просьбой пересмотреть свое решение и восстановить аккредитацию Сары", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что СЖР и Национальный союз журналистов Великобритании и Ирландии (NUJ) считают недопустимым использование продления виз в качестве политического давления на журналистов, лишающего их права выполнять свою журналистскую работу. "Оба союза настаивают, что работа профессиональных журналистов в России и Великобритании имеет важное значение для диалога и взаимопонимания между странами и народами, и будут продолжать совместную работу, чтобы помочь своим журналистам не стать заложниками политического кризиса", - пояснили в объединении.

Виза Сары Рейнсфорд истекает, по информации Bloomberg, 31 августа. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия выдаст рабочую визу Саре Рейнсфорд в случае, если британская сторона сделает то же самое для российского корреспондента. "Дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик, - отметила Захарова. - Вновь предлагаем Лондону пересмотреть политику вытеснения свободы слова пропагандой, прекратить практику оказания давления на СМИ и дискриминации журналистов".