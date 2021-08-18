Фестиваль науки и технологий Homo Science открылся в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Фестиваль науки и технологий Homo Science, организованный госкорпорацией "Росатом" в партнерстве с российским обществом "Знание", стартовал в Нижнем Новгороде на благоустроенной территории Информационного центра по атомной энергии, которой дали название Площадь знаний, передает корреспондент ТАСС.

"Мне кажется, что знания - это то важнейшее, что позволит нам выживать в новом, меняющемся, очень непростом и необычном мире", - сказал на открытии директор департамента коммуникаций "Росатома" Андрей Черемисинов.

Фестиваль продлится несколько дней. Его участники смогут послушать выступления биолога Александра Панчина, натуралиста и автора канала "Все как у зверей" Евгении Тимоновой и других известных ученых. На фестивале также можно поучаствовать в квизе по "Теории Большого взрыва" с научным переводчиком ситкома Марком Ширченко, улучшить свои интеллектуальные навыки в игре "Красиво атомы сложились", посвященной атомной энергетике.

На площадках фестиваля пройдет серия игр "Что? Где? Когда?", участники которой смогут встретиться с магистрами клуба Андреем Козловым и Елизаветой Овдеенко, капитанами команд клуба Борисом Белозеровым, Еленой Потаниной, Константином Рудером и Алесем Мухиным, они выступят в роли ведущих, а интересы игроков будет защищать Андрей Черемисинов. Чемпионат пройдет в декорациях известного Охотничьего домика из Нескучного сада.

Еще одно мероприятие фестиваля - марафон науки и технологий. Дискуссии будут объединены в три разных трека: "Человек", "Наука" и "Технологии". Участники обсудят такие темы, как "Кто такие Homo Science, и зачем они нужны?", "Как влияет наука на бизнес и наоборот?", "Как технологии улучшают нашу жизнь". Одним из сюрпризов для участников форума станет прямое включение с Северного полюса - с "Ледокола знаний".