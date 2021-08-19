В Казани откроется выставка произведений искусства Шойгу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выставка художественных работ министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу "Творчество ради жизни" откроется 21 августа в Национальной художественной галерее "Хазине" в Казанском Кремле, средства от продажи части работ пойдут на благотворительность. Об этом журналистам сообщили в четверг в РГО.

"21 августа впервые в Казани открывается выставка работ Сергея Шойгу. Экспозиции называется "Творчество ради жизни". Она будет представлена публике в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее "Хазине". Посетители смогут увидеть 100 произведений: 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям", - сказали в РГО.

По данным общества, на открытии выставки будут присутствовать президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов.

Как рассказали в обществе, на выставке будут представлены картины и графические рисунки с видами Сибири. "Художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России <...> Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Влюбленный в красоту родного края, Сергей Шойгу еще в юности делал наброски на бумаге и до сих пор неизменно продолжает рисовать в редкие моменты отдыха и во время длительных перелетов. Некоторые пейзажи автор пишет по памяти, - отметили в РГО. - Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева: вазы, шкатулки и скульптуры. Заботясь о сохранности природы, для своих работ автор использует только поваленные стихией части деревьев, найденные им во время прогулок по тайге. Предметы из дерева часто дополняются художественными вставками и анималистическими скульптурами из бронзы, меди и латуни".

Открытие экспозиции будет сопровождаться литературными чтениями рассказов Шойгу в исполнении популярных актеров театра и кино, пояснили в обществе. Также в рамках мероприятия состоится памятное гашение немаркированного почтового конверта, выпущенного специально к выставке и иллюстрированного картиной Шойгу. Выставка "Творчество ради жизни" будет работать до 12 сентября.

В РГО подчеркнули, что выставка "Творчество ради жизни" организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе, на котором в пользу больных детей были проданы 10 лотов - художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодняшний день израсходовано уже более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.