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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии начало работу ковидное отделение, развернутое военными медиками

Оно сможет принять 100 пациентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа./ТАСС/. Военные медики Южного военного округа (ЮВО), развернувшие на базе диспансера в Северной Осетии инфекционное отделение на 100 человек, начали принимать первых пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

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"Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий во нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера в городе Владикавказе (Северная Осетия)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отделение оснащено самым современным оборудованием, включая аппараты ИВЛ, а также подвижный рентгенологический кабинет. В состав нештатного инфекционного отделения в основном вошли врачи и персонал 412-го военного госпиталя.

По данным пресс-службы, решение об оказании помощи гражданам Северной Осетии было принято главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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