Бразильский регулятор не разрешил прививать детей китайской вакциной от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 августа. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не разрешило использовать разработанный китайской компанией Sinovac Biotech препарат от коронавируса Coronavac для иммунизации детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет. Заседание регулятора транслировалось в прямом эфире на канале ведомства в YouTube.

"Полагаю оправданным и правильным на данный момент на основании имеющихся у нас данных не рассматривать возможность вакцинации в более раннем возрасте, среди детей. Их иммунитет находится в стадии созревания, <...> и в том числе исходя из этого, любые дополнительные меры предосторожности в их отношении не могут считаться излишними", - подытожил результаты голосования глава Anvisa Антониу Барра Торрес. По мнению экспертов и руководства регулятора, проголосовавших единогласно, потенциальные риски применения данной вакцины превышают возможные положительные последствия вакцинации несовершеннолетних.

Единственным в Бразилии препаратом, которым разрешается прививать несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет, остается вакцина Comirnaty, разработанная американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Китай в июне разрешил использовать для вакцинации детей с 3-х лет вакцину Coronavac, которую в Бразилии производит сан-паульский институт Бутантан.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент Минздрав распределил свыше 207 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса 51,1 млн жителей страны, 117 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,4 млн человек). По количеству летальных исходов (более 571 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.