Синоптик сообщил, что тайфуны не повлияют на погоду в Приморье до конца лета

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Тихоокеанские тайфуны не должны как-то существенно повлиять на погоду в Приморском крае до конца лета, сообщил ТАСС ведущий специалист Примгидромета Виктор Чулков.

"В настоящее время в Тихом океане затишье, глубокие тайфуны отсутствуют. Только в начале августа над акваторией океана почти одновременно смещались три тропических шторма: "Лупит", "Миринаэ" и "Нида". В мощные тайфуны они не развились и преобразовались в обычные циклоны. Есть основания предполагать, что тайфуны уже не успеют оказать существенного влияния на погоду Приморья до конца лета", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация, когда за все лето ни один тайфун так и не добрался до Приморья, не совсем обычная для климата края. При этом в последний раз такое случалось относительно недавно - в 2017 году, когда единственный за весь сезон тайфун прошел над Приморьем в сентябре.

"Но не стоит забывать, что сезон выхода тайфунов на край продолжается до конца сентября. Поэтому говорить о том, что тайфуны в этом году вовсе не выйдут на территорию края, пока преждевременно. При этом сильные дожди в крае могут проходить и без тайфунов. Так, в конце текущей недели мы как раз ждем фронтальных разделов, которые изменят погоду, начнутся дожди", - отметил собеседник агентства.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Почти ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. В августе и сентябре 2020 года в Приморье прошли сильные дожди, в том числе вызванные двумя тайфунами. В частности, из-за первого из двух тайфунов во многих муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, на территории шести районов наблюдались переливы через дорожное полотно.