СМИ: в Гаити банды приостановят вылазки, чтобы не мешать доставке гуманитарной помощи

ГАВАНА, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные банды, которые действуют на территории города Порт-о-Пренс объявили о временном прекращении вылазок, чтобы не мешать доставке гуманитарной помощи для пострадавших от мощного землетрясения, которое произошло в Гаити 14 августа. Об этом сообщила газета Diario Libre.

Соответствующую договоренность с главарями трех банд удалось достичь бывшему главе администрации одной из коммун Порт-о-Пренса Ивону Жерому, выступавшему посредником в контактах с преступными группировками. Члены банд обещали прекратить вылазки на территории столичного района Мартиссан, через территорию которого направляется гуманитарная помощь пострадавшим.

Властям пришлось вступить в контакт с главарями банд из-за того, что в последние месяцы преступники постоянно устраивали нападения на транспорт, перевозящий грузы из столицы страны в южные регионы. Они требовали от перевозчиков так называемый налог, чтобы получить возможность проехать по территории, где действуют банды. Гаитянской полиции не удавалось пресечь деятельность преступных группировок.

Вылазки бандитов сильно затрудняли доставку помощи на юго-восток страны, где в конце прошлой недели произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. В результате удара стихии 2 189 человек погибли, ранены более 12 тыс. Более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

По официальным данным, от землетрясения серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело в регионе режим чрезвычайного положения. Ситуация на юге Гаити осложняется из-за сильных наводнений, которые вызвал тропический шторм "Грейс".