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Жительницы Москвы в 2,6 раза чаще мужчин пользуются электронной медкартой

Женщины в Москве также в четыре раза чаще открывают медкарты детей по сравнению с мужчинами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Жительницы Москвы в 2,6 раза чаще пользуются электронной медицинской картой. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"Электронная медицинская карта является одним из важнейших элементов единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Сервис популярен среди всех возрастов, и им пользуются не только молодые москвичи. Мы наблюдаем, что женщины более активно следят за своим здоровьем: они пользуются своими электронными медкартами в 2,6 раза чаще мужчин. Это касается и пользователей, открывших доступ к медкартам детей - среди них доля женщин сейчас более 80%, это в четыре раза больше, чем мужчин", - сказали в пресс-службе.

С помощью электронной медкарты, доступной пользователям на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", можно посмотреть выписанные действующие электронные рецепты, результаты тестов на COVID-19, результаты лабораторных, радиологических и других инструментальных исследований (таких как эндоскопия и ЭКГ), включая доступ к изображениям снимков (компьютерной томографии, МРТ, флюорографии, рентгенографии и другим). Есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе, доступны выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, информация о больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. Пользователи сервиса, в том числе, имеют возможность загружать собственные документы в медкарту. Например, данные о детских прививках, выписной эпикриз из стационара, рецепт, заключение врачебной комиссии, протоколы осмотра, результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Для доступа к медкарте пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и, главное, оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru. Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно через стандартную или полную учетную запись.

"Всем пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru доступ к электронной медицинской карте открывается автоматически. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Пользователям со стандартной учетной записью на портале mos.ru для получения доступа к своей медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо оформить запрос в рамках электронного сервиса "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте" и дождаться, пока данные пройдут проверку", - добавляется в материале.

Пользователи, не имеющие полного аккаунта на mos.ru, могут повысить статус учетной записи через свой подтвержденный аккаунт на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. Для этого при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги" или "Войти по Сбер ID". Также получить полную учетную запись можно в любом центре госуслуг "Мои документы".

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