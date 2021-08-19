Жители Подмосковья могут пройти ревакцинацию в 13 МФЦ Подмосковья

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Жители Московской области могут пройти повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 13 МФЦ региона. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"С начала проведения кампании по вакцинации в офисах МФЦ более 110 тыс. человек сделали прививку первым и вторым компонентом вакцины. Сейчас 13 медицинских пунктов на базе МФЦ принимают жителей Подмосковья для проведения ревакцинации. Для повторной прививки в офисах "Мои документы" предварительная запись также не потребуется", - процитировали в пресс-службе министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Отмечается, что бесплатная ревакцинация в МФЦ проводится препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт". При прохождении процедуры с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медицинские пункты в МФЦ работают без записи.

Офисы "Мои документы", в которых можно пройти ревакцинацию, располагаются в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Лобне, Ногинске, Раменском, Рошале, Ступине, Хотькове, Талдоме и Шатуре.