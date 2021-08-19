Почти 100 участков для социальных объектов выявили в Сочи в ходе инвентаризации земель

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Сочи выявили 97 земельных участков, которые будут использоваться для строительства и размещения социальных объектов. Всего в ходе инвентаризации обследовано более 2,7 тыс. участков, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"Подходящие земельные участки, свободные от прав третьих лиц и свободные от застройки, в первую очередь резервируются для размещения на них социальных объектов. В ходе инвентаризации таких участков выявлено 97", - говорится в сообщении.

Также в ходе инвентаризации выявлено 16 свободных земельных участков общей площадью 80,5 га, сейчас проводится работа по вовлечению их в хозяйственный оборот.

Инвентаризация земель началась в Сочи в прошлом году, необходимость возникла из-за плотной застройки и дефицита социальных объектов. За все время было обследовано более 2,7 тыс. участков. Власти ищут территории, которые свободны от застройки и прав, чтобы размещать там школы, детские сады, спортивные площадки, разбивать скверы. На сегодняшний день шесть участков предоставлены администрациям Адлерского, Лазаревского и Центрального районов в бессрочное пользование, чтобы там были размещены скверы.

"Кроме того, в отношении двух земельных участков в Хостинском и Адлерском районе проводится работа по изменению вида разрешенного использования в целях размещения образовательных учреждений. В отношении трех земельных участков в Лазаревском районе принято решение о строительстве дошкольных образовательных учреждений", - уточнили в пресс-службе.

Еще 60 участков для скверов, парков и благоустройства будут закреплены за структурными подразделениями администрации для их дальнейшего развития.