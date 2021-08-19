Губернатор Волгоградской области выступил с инициативой создания лесозащитных полос

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой создания государственных лесозащитных полос. По его словам, область готова стать пилотным регионом в данном проекте, сообщает пресс-служба администрации региона по итогам совещания с главой Рослесхоза Иваном Советниковым и председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым.

"Предлагаю вернуться к полномасштабной реализации так называемого сталинского плана по созданию государственных защитных лесополос на территории Российской Федерации, в том числе и в Волгоградской области, что позволит в значительной степени защитить людей, проживающих на территориях со сложными погодно-климатическими условиями, защитить населенные пункты, плодородные земли от негативного воздействия окружающей среды, создать более комфортные условия для жизни и ведения хозяйственной деятельности ", - цитирует пресс-служба Бочарова.

Глава Рослесхоза, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что это "правильное предложение". В частности, Советников подчеркнул, что работать необходимо по двум направлениям - восстанавливать созданные полосы и создавать новые. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев также добавил, что финансирование данного проекта может быть осуществлено в рамках поправок в лесной кодекс, которые были приняты в этом году. После принятия нормативных актов Рослесхозом, по его словам, возможно будет воспользоваться внебюджетными источниками, привлекая объемы компенсационного лесовосстановления из других регионов.

Уточняется, что Волгоградская область относится к малолесным регионам России. В силу климатических особенностей объем таких массивов с учетом государственных лесозащитных полос составляет 4,2% на фоне среднероссийских 46,6%. Также, по информации пресс-службы, ситуацию осложняют длительный период высокой и чрезвычайной пожарной опасности - до 100 дней в году, а также большая удаленность лесных массивов друг от друга.

"На территории области ежегодно реализуют самый обширный комплекс противопожарных мероприятий: устройство и прочистку минерализованных полос; мониторинг ситуации и профилактические рейды; модернизацию лесничеств и лесопожарных станций, дооснащение их современной техникой и оборудованием. С этого года к патрулированию лесов и тушению лесных пожаров привлекается авиационная техника - для этого выделены дополнительные средства из областного бюджета", - отметили в пресс-службе, добавив, что также ведется системная работа по защите деревьев от вредных организмов.