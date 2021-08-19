Более 12 тыс. человек воспользовались мультимодальным маршрутом на Валаам в Карелии с мая

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первый в России мультимодальный маршрут на остров Валаам в Карелии, открытый в конце мая 2021 года, к августу обслужил более 12 тыс. туристов и жителей республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Первый в России мультимодальный маршрут на остров Валаам, объединяющий железнодорожный и водный виды транспорта, стартовал в конце мая 2021 года. С этого момента уникальной возможностью увидеть жемчужину Карелии воспользовались уже более 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Маршрут предполагает возможность покупки единого билета на два вида транспорта в "одном окне" - в кассе или на сайте РЖД. Поезд отправляется из Москвы с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажирам предложат пересесть на судно на подводных крыльях "Метеор" и добраться на острова Валаам. Начать путешествие можно из любой точки по ходу пути.

"Ежедневные экскурсии на Валаам в течение всего лета, предлагающие совместить виды транспорта или купить билеты отдельно на "Метеор", значительно повысили доступность острова для всех его посетителей. Развитие мультимодальных перевозок - одно из важных направлений деятельности правительства Карелии. В настоящее время совместно с ОАО "РЖД" прорабатывается вопрос по организации таких маршрутов на остров Кижи и острова Соловецкого архипелага", - отметили в пресс-службе.

На южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии в северо-западной части Ладожского озера расположился Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Точная дата основания Валаамской обители неизвестна, но считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Ее расцвет пришелся на конец XIX века, когда монастырь был одним из крупнейших в России. После провозглашения независимости Финляндии в декабре 1917 года монастырь оказался на ее территории и перешел под юрисдикцию Финляндской православной церкви, службу в нем перевели на финский язык. Во время войны между СССР и Финляндией (1939-1940) постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации.

В 1989 году часть бывших монастырских построек вернули Русской православной церкви. Тогда же в монастырь прибыли первые монахи и послушники. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.