Патрушев заявил, что качество работ по реконструкции Байкальского тракта нужно повышать

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Состояние Байкальского тракта неудовлетворительное, качество работ по реконструкции этой дороги необходимо повышать. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Мы с вами сегодня проехали по дороге, которая ведет из Иркутска на Байкал. К сожалению, я увидел, что состояние этой дороги неудовлетворительное, работы ведутся, но я думаю, что качество работ, которые там проводятся, должно быть более высоким", - сказал Патрушев.

По словам губернатора, реконструкция этой дороги крайне важна, поскольку магистраль является визитной карточкой Иркутской области и представляет собой кратчайший путь к озеру Байкал. Он также отметил очень высокую интенсивность движения по дороге, что зачастую приводит к ДТП. Кобзев рассказал, что в регионе подготовили решения по реконструкции и обустройству парковых зон вдоль дороги.