Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии преобразуют в национальный парк

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тебердинский государственный природный биосферный заповедник в Карачаево-Черкесии площадью более 112 тыс. га получит статус национального парка, что будет способствовать развитию в регионе экологического туризма. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства России.

"Тебердинский природный заповедник, расположенный в Карачаево-Черкесской Республике, преобразуют в национальный парк. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новый статус будет способствовать развитию экологического туризма, не нарушая правил использования особо охраняемых природных территорий. Общая площадь заповедника - более 112 тыс. га - останется прежней", - говорится в сообщении.

Преобразование позволит провести обследование лесов и санитарно-оздоровительные мероприятия, чему на данный момент препятствует режим особой охраны заповедника. "Такая работа необходима в связи с массовым ухудшением санитарного состояния лесных насаждений, вызванным лавинами, сильными ветрами, насекомыми и грибковыми заболеваниями", - отмечается в сообщении.

На территории заповедника расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России. Около 80% территории заповедника находится на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря, здесь расположено более 150 озер и свыше 100 ледников. Наиболее крупные из ледников - долинные, достигающие в длину нескольких километров, и площадью в несколько квадратных километров.