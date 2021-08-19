Глава Дагестана заявил о необходимости около 1 млрд рублей на внутрипоселковые газопроводы

НОВО-ОГАРЕВО, 19 августа./ТАСС/. Около 1 млрд рублей необходимо Дагестану на внутрипоселковые газопроводы. Об этом в рамках рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным заявил врио главы республики Сергей Меликов.

"Остается открытым вопрос строительства внутрипоселковых газопроводов и перевода котельных на природный газ в населенных пунктах, где "Газпромом" запланировано проведение природного газа. Требуемый объем финансирования для выполнения этих обязательств - 983 млн рублей", - сказал Меликов.

По его словам, за счет бюджетных средств предусмотрели завершение около 40 объектов газоснабжения, в том числе сетей протяженностью более 500 км, с охватом 30 населенных пунктов и более 13 тыс. домовладений.

"Общий объем финансирования - 1,7 млрд рублей. В этом отношении мы нашли понимание в ПАО "Газпром". Особенно интенсивно нам в этом плане помогает "Газпром межрегионгаз". При этом "Газпромом" проводится масштабная работа", - добавил врио главы Дагестана.