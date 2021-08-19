Число заявлений от абитуриентов в медколледжи Петербурга выросло втрое за два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Число заявлений, которые абитуриенты подали в средне-специальные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, с 2019 года выросло почти втрое - до 20 тыс. Повышенным спросом пользуются специальности стоматолога и фельдшера, сообщила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью городского комитета по здравоохранению Ирина Бубликова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Продолжается серьезная эпидситуация и продолжают болеть, в том числе и медики. 2019, 2020 год была тяжелая ситуация - не отпугнет ли это от наших профессий? Сегодня закончилась практически приемная комиссия, и я с уверенностью хочу сказать - нет, как было в прошлом году, в этом году также очень востребованы наши специалисты. Поданы заявления в наши подведомственные образовательные учреждения - около 20 тыс. Это практически в три раза больше, чем в 2019 году", - рассказала она.

Как пояснила Бубликова, речь идет о восьми средне-специальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету. Всего подготовку медиков среднего звена в Петербурге ведут 14 образовательных учреждений.

"Абсолютно все наши специальности востребованы, средний конкурс составил шесть человек на место. Традиционно очень интересна профессия стоматолога, она не зависит от эпидемий и от ситуации. Огромный конкурс, 14 человек на место в этом году - лечебное дело, фельдшер", - рассказала специалист. Она добавила, что подведомственные комитету учреждения приняли на бюджетные места 3 тыс. человек - это больше прошлогодних цифр на 15%.

По словам заместителя руководителя Агентства занятости населения Петроградского района Санкт-Петербурга Надежды Желтаковой, с начала пандемии в сфере здравоохранения отмечается стабильно высокий спрос на медицинский персонал. При этом за период с января по август количество открывшихся вакансий уменьшилось на 19,7% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в базе вакансий службы занятости Петербурга более 54 тыс. предложений для медиков.

Как отметила ранее начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, в поликлиниках города больше всего не хватает участковых терапевтов - около 600 специалистов. По ее словам, программа модернизации первичного звена здравоохранения города на 2021-2025 годы подразумевает достижение укомплектованности кадрами городских поликлиник до 95%.