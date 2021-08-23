"Ингосстрах": итоги первого полугодия 2021 года

"Ингосстрах" - одна из самых успешных страховых компаний в России. По итогам 2020 года она вошла в пятерку рейтинга крупнейших страховщиков, составленного агентством "РИА Рейтинг" на основе объемов страховых премий.

За прошедший год "Ингосстраху" удалось оперативно приспособиться к новым пандемийным реалиям и уже в первом полугодии 2021-го серьезно нарастить показатели. Так, общие сборы компании составили 65,5 млрд рублей. Это сразу на 18% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Из них большая часть - 60,5 млрд - пришлась на прямое страхование, а еще 5 млрд были получены по операциям входящего перестрахования.

Увеличилось и количество выплат. Их общий объем - 28,9 млрд рублей, что на 17% больше, чем в первой половине 2020-го. Особенно выделяется сфера входящего перестрахования: выплаты по нему выросли в два с половиной раза - до 1,9 млрд рублей.

Инвестиционный доход компании за первое полугодие 2021-го тоже вырос, причем на 20% - до 4,4 млрд рублей. Прибыль после налогообложения за то же время составила 4,5 млрд рублей.

"В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был предсказуемо выше, что обусловлено эффектом пандемии, оказавшим влияние как на снижение убыточности, так и на уровень расходов, от которого зависит общая динамика", - отметил генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин. По его словам, сейчас показатели восстанавливаются до привычного уровня, что позволяет строить позитивные прогнозы по поводу финансовых результатов в следующем отчетном периоде.

Кроме того, по данным ЦБ, "Ингосстрах" стал лидером по итогам первого квартала 2021 года на рынке страхования автокаско и продолжил расти дальше: за первую половину 2021-го компания собрала в этом сегменте 16,7 млрд рублей (рост на 26,3%), а также увеличила сборы на рынке ОСАГО - до 13,3 млрд (рост на 13,7%). Более того, в корпоративном страховании (без учета перестрахования) сборы выросли до 18,2 млрд рублей (рост на 19%), а в сфере страхования имущества граждан - до 2 млрд.

Относительно показателей прошлого года объем активов "Ингосстраха" вырос на 8% (до 214,5 млрд рублей), резерв по всем видам страхования, кроме страхования жизни, - на 9% (до 97,4 млрд), а собственный капитал - на 4% (до 91,2 млрд).

Продолжили расти и другие направления бизнеса. Так, страхование гражданской собственности выросло на 310 млн рублей (+18,3% к результатам первой половины 2020-го), имущества юридических лиц - на 929 млн (+11,9%), прочей ответственности - на 921 млн (+55,7%), ДМС - на 673 млн (+12,9%), страхование от несчастных случаев - на 554 млн (+34%), страхование финансовых и предпринимательских рисков - на 524 млн (+38,7%), грузов - на 398 млн (+32,1%), средств водного транспорта - на 666 млн (+30%).

Во многом именно устойчивый рост показателей позволил "Ингосстраху" войти в пятерку рейтинга Forbes "Самые надежные страховые компании России – 2021".

Новый визуальный стиль

"Ингосстрах" - одна из старейших страховых компаний в России. Она начала работать еще в 1947 году как Главное управление иностранного страхования CCCР. За прошедшее время не раз менялись не только направления деятельности компании, но и ее корпоративный стиль. В следующем году "Ингосстраху" исполнится 75 лет, и к своему юбилею он провел масштабный ребрендинг, представил новую визуальную концепцию и слоган "Просто быть уверенным". По задумке, эта фраза говорит о готовности страховой компании всегда прийти на помощь клиентам.

В качестве основного элемента нового стиля выбрали луч света. Он символизирует спокойствие и безопасность. "Ингосстрах" проводит параллели с ребенком, включающим свет, когда ему страшно, и с кораблем, который выходит на правильный курс, ориентируясь на маяк.

Обновленный бренд разрабатывали в течение полугода. За это время в компании внимательно изучили потребительские тренды, доступные на страховом рынке инструменты общения и предложения конкурентов. Идеи сначала тестировались на фокус-группах, а на финальном этапе - на широкой аудитории.

Еще одной особенностью нового визуального стиля "Ингосстраха" станут иллюстрации, которые, как надеются в компании, добавят бренду эмоциональности и выделят его на фоне конкурентов.

До конца 2021 года "Ингосстрах" планирует сменить айдентику полностью и максимально упростить все этапы обращения за услугами.

Ревизоры из топ-менеджмента

В июле 2021 года "Ингосстрах" запустил Ingos Challenge - проект масштабного и системного улучшения качества клиентского сервиса. Его суть заключается в том, что топ-менеджеры "Ингосстраха" (в том числе и генеральный директор Андрей Ларкин) на себе тестируют качество предоставляемых компанией услуг, например звонят с вопросами в колл-центры, сами "оформляют" себе полисы и приходят с инспекциями в офисы компании, где опрашивают клиентов.

В Ingos Challenge поучаствовало уже более 70 топ-менеджеров. Он помог обновить чек-листы качества и стандарты проверки, а также составить список назревших изменений. Пока проект реализовали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. На очереди Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Омск, Иркутск, Сочи, Ярославль и другие города.