Кравцов заявил, что Минпросвещения не планирует закрывать школы из-за пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не имеет планов по закрытию школ и замене живого общения между педагогами и учениками на дистанционный формат. Об этом в четверг сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на областном августовском педагогическом совете в Ростове-на-Дону.

"Все, что мы делаем, доказывает, что у нас нет никаких планов по закрытию школ, и мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками, заменил традиционную систему образования", - сказал Кравцов. Он добавил, что РФ стала одной из немногих стран мира, сумевших минимизировать влияние пандемии на школьные образовательные процессы. Минувший учебный год прошел очно, не был допущен массовый переход на дистанционное обучение.

По словам министра, власти предпринимают все усилия, чтобы начать новый учебный год в традиционном формате. "При этом мы понимаем, что в каждом конкретном случае решение должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому просьба, уважаемые коллеги, еще раз проанализировать все те меры, которые предложены Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, необходимо их соблюдать в течение учебного года", - подчеркнул глава Минпросвещения.

Говоря о вакцинации от коронавируса, министр подчеркнул, что процедура остается добровольной. При этом он призвал работников системы образования подумать не только о себе, но и о тех, с кем педагоги находятся в ежедневном контакте. "Считаю прививки нашим общим гражданским социальным долгом", - отметил Кравцов.