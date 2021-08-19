Обновленные для нового сезона вакцины от гриппа эффективны против пяти штаммов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обновленные для нового эпидемического сезона вакцины от гриппа будут действовать против пяти штаммов вируса. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Часто стали регистрироваться штаммы вируса гриппа А - A/Wisconsin/588/2019, an A/Cambodia/e0826360/2020, A/Victoria/2570/2019, практически не циркулировавшие годом ранее. Они и вошли в состав обновленных вакцин. А штаммы вируса гриппа типа В - B/Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013 циркулировали и в этом году, и годом ранее, поэтому они в неизменном виде и вошли в состав вакцин грядущего эпидемического сезона", - сказала она.

Пшеничная отметила, что эти вакцины эффективны против штаммов гриппа, которые могут вызвать подъем заболеваемости в сезоне 2021-2022 годов. По словам инфекциониста, в сезоне 2020-2021 годов в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах. "Но, тем не менее, состав штаммов вирусов гриппа, которые идентифицировали в различных лабораториях мира, частично менялся на протяжении года, поэтому, для подготовки к новому сезону состав вакцин рекомендовано было в очередной раз обновить", - пояснила она.

По ее словам, вакцинация от гриппа остается актуальной и в условиях пандемии. "Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией. И сейчас самое главное не расслабляться", - подчеркнула она.

По словам инфекциониста, привиться от гриппа рекомендовано всем после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальным сроком является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. "Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19", - заключила Пшеничная.