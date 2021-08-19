Жара в Воронеже побила температурный рекорд 2008 года

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в Воронеже в четверг достигла 36 градусов тепла. Ранее самым жарким день 19 августа был в 2008 году, когда было зафиксировано 35,7 градуса, сообщила ТАСС представитель центра по гидрометеорологии Воронежской области.

"Побили сегодня температурный рекорд - в Воронеже зафиксировано 36 градусов. А ранее, 19 августа 2008 года, было отмечено 35,7 градуса", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на юге области - в Калаче и Богучаре - температура воздуха поднималась до 38 градусов, в Лисках - до 37 градусов.

В Воронежской области на 19 августа было объявлено штормовое предупреждение по жаре, ожидалось до 37 градусов, сейчас в Воронеже 31 градус, осадков нет.