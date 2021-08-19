Около 700 млн рублей направят на развитие туризма на Алтае в 2022 году

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Около 700 млн рублей выделят в Алтайском крае в 2022 году на развитие сферы туризма, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Виктор Томенко после круглого стола по развитию туриндустрии с участием главы Ростуризма Зарины Догузовой.

"Параметры бюджета 2022 года еще формируются, однако, учитывая, что программы у нас долгосрочные, около 700 млн рублей точно предусмотрено на развитие сферы туризма. Около 470 млн рублей это средства со стороны федерального бюджета для строительства дорожного хозяйства на "Белокурихе горной" и более 220 млн рублей собственных бюджетных средств для софинансирования. Это средства, которые направят на продвижение бренда, обучение персонала организаций, маркетинговые исследования, развития курорта", - сказал Томенко.

При этом алтайские власти проинформировали главу Ростуризма о том, что в регионе для дальнейшего развития туризма необходимо решать проблему высокой процентной ставки на аренду участков мараловодства. По словам председателя комитета регионального парламента по аграрной политике и природопользованию Сергея Серова, регион имеет самую высокую процентную ставку в стране, что становится причиной удорожания популярных среди туристов услуг - пантовых ванн.

"У нас такую деятельность ведут 24 хозяйства, где содержатся около 24 тыс. маралов. Среди туристов мы отмечаем востребованность в пантовых ваннах, так как для здоровья это мощный стимул и к нам за этим едут со всех регионов страны. Мы собираемся наращивать поголовье, объем пантовой продукции, которой у нас 50 видов. В 2020 году мы получаем арендную ставку на маралов - по 77 рублей за 1 га. Это самая высокая ставка в России из 11 регионов, занимающихся разведением маралов. Мы подготовим на ближайшей сессии обращение о снижении ставки в правительство РФ и хотели бы от федерального агентства (Ростуризм) услышать поддержку", - сказал Серов в рамках круглого стола, обращаясь к Догузовой.

Она отметила, что это "несправедливо", и пообещала оказать поддержку региону в этом вопросе, переговорив с министром природных ресурсов РФ по возвращении из рабочей поездки.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. В регионе находится туркластер "Белокуриха Горная". Он строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". Здесь уже построили автомобильные дороги, объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.