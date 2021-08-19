Власти Мурманской области сообщили, жители какого возраста чаще всего заболевают COVID-19

МУРМАНСК, 19 августа. /ТАСС/. На взрослое население Мурманской области, которое в последнее время заражается коронавирусом, приходится 91% случаев. Как сообщили ТАСС в четверг в межведомственном оперативном штабе региона, лидирующие позиции занимают группы от 30 до 49 лет и от 50 и до 64 лет.

"Коронавирусом болеет взрослое население - 91% от всех заболевших. Лидирующие позиции занимают группы от 30 до 49 лет и от 50 и до 64 лет", - сказал собеседник агентства, отметив, что последние две недели заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 7,5%, однако среднесуточные показатели остаются высоким.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 66 тыс., всего зафиксировано 1 724 умерших.