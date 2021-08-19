Синоптики прогнозируют очень жаркую погоду в регионах Поволжья и на Урале

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Супержаркая погода прогнозируется в регионах Поволжья и Урала до 24 августа. Температура будет достигать 37-40 градусов тепла, что на 7-13 градусов выше нормы, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супержаркая погода будет в Приволжском федеральном округе. Там температура на 11-13 градусов выше нормы до вторника включительно. Это касается и Чувашии, и Мордовии, и Саратовской области - во всех регионах будет очень сильная жара", - сказал он.

По словам Вильфанда, самыми жаркими регионами Поволжья окажутся Саратовская область и Башкортостан, где температура будет достигать плюс 40 градусов в ближайшие дни.

Метеоролог сообщил, что аномальная жара также сохранится во вторник и на Урале. Наиболее высокая температура прогнозируется в Челябинской области.

"На Урале тоже прогнозируется очень жаркая погода. В Челябинской области будет на 7 градусов выше нормы в течение всего периода - до 36-37 градусов. Сильная жара до 31 градуса будет и в Свердловской, Курганской областях", - рассказал Вильфанд.