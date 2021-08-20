В Ингушетии перенесли запуск алюминиевого завода после выявления экологических нарушений

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Запланированный на 19 августа запуск завода алюминиевых сплавов в сельском поселении Али-Юрт в Ингушетии перенесли из-за отсутствия на предприятии очистных сооружений и, как следствие, осуществляемого им загрязнения окружающей среды. Как говорится в сообщении пресс-службы главы региона, руководство завода будет привлечено к административной ответственности.

Ранее в социальных сетях региона появились обращения от жителей поселения с жалобами на то, что предприятие сливает производственные отходы и наносит ущерб экологии населенного пункта.

"Тестовый запуск производства завода ООО "Российская инновационная алюминиевая компания" в сельском поселении Али-Юрт будет приостановлен по поручению главы республики до постройки отвечающих всем техническим требованиям очистных сооружений. Специалисты-экологи установили, что предприятие сбрасывает сточные воды через канализационный коллектор на рельеф местности. Таким образом, информация, которая распространилась в соцсетях, подтвердилась, отходы попадают в окружающую среду без фильтрации, на территории завода отсутствуют очистные сооружения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, поскольку установленный факт свидетельствует о нарушении федерального закона "Об охране окружающей среды", Минприроды региона привлечет к административной ответственности руководство завода.

"Технический запуск производства был запланирован на 19 августа, но перенесен на неопределенный срок, пока на предприятии не построят и не введут в эксплуатацию очистные сооружения, после чего будет назначена официальная экспертиза для подтверждения законности функционирования производства по соседству с жилой зоной. Только в случае отсутствия вреда для населения завод начнет свою работу", - передает пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии республики Магомеда Евлоева.

Завод алюминиевых сплавов должен стать основным поставщиком сырья для завода "РИАК", производящего алюминиевые профили в селе Али-Юрт. Первую очередь производственных мощностей завода "РИАК" ввели в эксплуатацию в 2012 году, вторая очередь была запущена в апреле 2018 года. Основная часть продукции компании поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также в регионы СКФО.