Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior пройдут в восьми городах России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Соревнования финального этапа олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior пройдут в ноябре-декабре на восьми площадках в регионах России, которые были отобраны по итогам открытого конкурса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior - это командные инженерные соревнования для учащихся 5-7-х классов, организованные Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Олимпиада проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Соревнования проводятся в два этапа: дистанционный отборочный этап, который стартует в конце августа и завершится к концу октября, и очный заключительный этап.

"Финальные соревнования олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior пройдут в ноябре-декабре в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Королеве, Новосибирске, Чебоксарах, Великом Новгороде и Уфе. Школьники в командах в течение одного дня будут решать практические инженерные задачи по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека. Участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior - первый шаг для школьников в развитии инженерных компетенций", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого процитировали в пресс-службе.

Конкурс региональных партнеров проводится ежегодно, чтобы определить, в каких городах и на каких площадках пройдут финалы соревнований. По итогам отбора региональными партнерами стали Академия цифровых технологий в Санкт-Петербурге, Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, Волгоградский государственный технический университет, технологический университет (МГОТУ) в Королеве, лицей №22 "Надежда Сибири" в Новосибирске, детский технопарк "Кванториум" в Чебоксарах, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого и центр развития талантов "Аврора" в Уфе.

"Одна из важных задач Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior - показать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах. С другой стороны, победители конкурса региональных партнеров заинтересованы в привлечении мотивированных учеников. В итоге все стороны оказываются в выигрыше. Ребята, помимо участия в соревнованиях, знакомятся с сильными педагогами своего региона, с программами, возможностями и оснащением площадки, принимающей участников олимпиады. А образовательное учреждение, где проходит финал, может заинтересовать и привлечь на свои программы талантливых школьников, которые уже доказали свое умение учиться и работать на результат", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Регистрация участников олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 2021/2022 учебного года откроется в конце августа. В 2020/2021 учебном году заявки на участие в соревнованиях подали более 28 тыс. российских школьников средних классов из 83 регионов России, в финалах приняли участие 1 205 человек.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.