РБК: Белгородская область вышла на первое место по количеству привитых от коронавируса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Белгородская область, опередив Камчатку, вышла на первое место среди регионов РФ по количеству как полностью прошедших курс вакцинации от коронавируса жителей, как и тех, кто получил хотя бы один компонент препарата. Об этом в пятницу пишет издание РБК на основе данных, полученных от региональных властей, а также опубликованных оперативными штабами субъектов.

По данным издания, полностью вакцинацию в Белгородской области прошли 38,16% жителей. На втором месте Чукотка, где привились 37,66% жителей, на третьем - Подмосковье с 32,43% привившимися. В Москве обе дозы вакцины получили 28,45% жителей. Москва находится на девятом месте, доля вакцинировавшихся жителей столицы составила 28,45%.

Первую дозу вакцины в Белгородской области получили почти 44,55% населения. Меньше всего жителей приступили к вакцинации в Дагестане (10,41% населения), регион также занимает последнее место по количеству полностью привившихся жителей (7%).

Всего, по данным РБК, первую дозу вакцины от коронавируса получили 40,5 млн жителей РФ, полностью привиты 32,9 млн человек.

Ранее РБК писал о том, что в рейтинге с наибольшим числом полностью вакцинированных жителей первое и второе места соответственно занимают Чукотка (30,6%) и Белгородская область (27,4%). При этом разрыв между регионами по количеству получивших первую дозу составил 0,1%: если на Чукотке первым компонентом привились 38,12% населения, то в Белгородской области - 38,11%.