В Минстрое назвали сроки строительства детского реабилитационного центра в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Единый заказчик в сфере строительства подписал контракт на создание детского реабилитационного центра на 300 коек в Евпатории. Введение объекта в эксплуатацию запланировали в 2024 году, сообщается в пятницу в Telegram-канале Минстроя России.

"В настоящее время ППК "Единый заказчик в сфере строительства" уже подписал контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий и на строительство. Реабилитационный центр планируется ввести в 2024 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект создания центра министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин обсудил во время рабочей встречи с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой.

Публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрировали 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Гендиректор - бывший замруководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян. Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет публично-правовой компании. Как он ранее отмечал, создание Единого госзаказчика позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.