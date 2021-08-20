На OnlyFans запретят публикацию порноконтента

ТАСС, 20 августа. Британский сервис OnlyFans с октября запретит пользователям публиковать материалы порнографического характера. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Платформа предприняла такие меры из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов, отметили в компании.

"Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость платформы и продолжать предоставлять площадку для открытого сообщества создателей [контента] и поклонников, мы должны совершенствовать свои правила", - цитирует Bloomberg заявление компании.

В OnlyFans уточнили, что публикация фотографий и видео в обнаженном виде будет разрешена, при условии, что подобный контент не противоречит правилам сервиса. Более подробную информацию о новой политике компания представит позднее.