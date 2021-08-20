Заповедник "Остров Врангеля" впервые с начала пандемии принял группу туристов

ТАСС, 20 августа. Группа российских туристов впервые с начала пандемии коронавируса побывала в самом северном заповеднике России "Остров Врангеля", расположенном в Чукотском автономном округе сообщается в пятницу на сайте организации.

"После года коронавирусных ограничений заповедник "Остров Врангеля" вновь принимает туристов. <…> И первыми в этом году туристами, кто добрался до острова Врангеля, были наши соотечественники. Экспедиционное судно "Профессор Хромов" преодолело ледяное поле на пути к острову, и группа высадилась на берег", - говорится в сообщении.

Пребывание туристов длилось четыре дня. За это время часть группы обследовала остров по сухопутному маршруту, другая - изучила остров на борту судна с короткими высадками в локальных точках. Гости заповедника посмотрели птичьи базары, скопления нерп и моржей в акватории, а также белых медведей и разного вида китов. "Мы счастливы, что в Арктику возвращаются туристы и с большим нетерпением ждем на заповедной территории гостей из-за рубежа", - следует из сообщения заповедника.

До пандемии коронавируса туристы прибывали на остров Врангеля на круизных судах с июня по конец сентября. В заповеднике для них разработали девять экологических маршрутов. В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, поездки туристов, в том числе и иностранных, приостановливались. В туристическом сезоне 2020 года запланировали прибытие двух экспедиционных судов.

Государственный заповедник "Остров Врангеля" включает в себя территорию острова Врангеля, остров Геральд и прибрежные акватории Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Это первая в России особо охраняемая природная территория, созданная для сохранения Арктики. Здесь выявили около 40 видов реликтовых растений, насекомых, птиц и млекопитающих, часть из которых относится к наиболее малочисленным видам планеты.