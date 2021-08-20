Предмет по изучению Приморского края появится во всех школах региона с 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Ученики всех школ Приморья с 1 сентября начнут изучать новый предмет, который называется "Мой Приморский край". Во время уроков ребята будут знакомиться с историей и культурой региона, а также с традициями народов, живущих на его территории, сообщили в пятницу на сайте краевого правительства.

"Предмет внедряется по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Он будет называться "Мой Приморский край". Работа по подготовке к изданию соответствующего учебника по краеведению уже закончена. К его созданию были привлечены лучшие ученые-историки Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), учителя и методисты Приморского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что предмет будет введен во всех школах края с начала учебного года. Изучать его будут ученики 5-9 классов. Учебник по краеведению можно будет применять на уроках и внеурочным занятиях, начиная с первого класса. Средства на издание учебника выделили из бюджета Приморского края, общий тираж составляет 47 тыс. экземпляров.

Разработчики представили издание на региональном педагогическом форуме "Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей", который проходит с 19 по 23 августа. Мероприятие соответствует задачам национального проекта "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.