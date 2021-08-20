Прокуратура выявила нарушения в ремонтных и земляных работах на автодорогах Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения при проверке ремонтных и земляных работ на автодорогах в Новосибирске. Были возбуждены административные дела, внесены представления подрядчикам и мэру города, сообщили журналистам в пятницу в прокуратуре Новосибирской области.

"По результатам проверок прокуроры внесли четыре представления подрядным организациям, выполняющим работы по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства, объявили пять предостережений о недопущении нарушений законодательства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нарушения порядка производства земляных работ, а также факты затягивания сроков их проведения выявлены как в центральной части города, так и в более отдаленных районах, в том числе на участках улиц Комбинатская, Кошурникова, Волочаевская, Гоголя, Дуси Ковальчук, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейная, Планировочная. В отношении ответственных лиц прокуроры возбудили административные дела.

Также прокуратура оценила соблюдение закона компанией "Сибэко" (входит в состав Сибирской генерирующей компании, основной ресурсоснабжающей организации Новосибирска) при проведении земляных работ на территории города, в том числе на автомобильных дорогах, исполнение обязанности по восстановлению благоустройства после их окончания. По итогам проверки городская прокуратура внесла представления директору энергоснабжающей организации и мэру города.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности "по состоянию дорог". Новосибирские власти приняли решение направить дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.