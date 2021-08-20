Около 3,6 млн доз вакцины от СOVID-19 получило Подмосковье с начала вакцинации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московская область получила порядка 3,6 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции с начала прививочной кампании в регионе. К настоящему времени в Подмосковье уже привито 3,2 млн человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения области.

"С начала прививочной кампании Московская область получила почти 3,6 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Преимущественно это препарат "Спутник V", но также в регион поставлены вакцины "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что наличие того или иного препарата в пункте вакцинации можно уточнить непосредственно в медицинской организации.

"Все медицинские организации Московской области в полном объеме обеспечены вакциной от COVID-19. Конечно, в основном это препарат "Спутник V", другие вакцины представлены в меньшем количестве, но также продолжают поступать в регион. Также Подмосковье получило почти 230 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Выбор в пользу вакцинации в регионе сделали уже более 3,2 млн человек", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Для прохождения вакцинации от коронавируса при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку можно в поликлинике, в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.