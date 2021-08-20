В России выявили 20 992 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 992, до 6 705 523. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

В частности, в Москве выявили 1 925 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 691, в Подмосковье - 1 029, в Свердловской и Нижегородской областях - 517 и 506 соответственно. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжило снижаться и составило 547 633, следует из данных штаба.

В России зафиксировали 785 смертей из-за коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 791. Всего в стране из-за инфекции умерли 174 485 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,6%.

В частности, в Москве зарегистрировали 52 смерти, в Санкт-Петербурге - 39, в Краснодарском крае - 32, в Свердловской области - 31.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 351, до 5 983 405. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве вылечились 2 599 человек, в Санкт-Петербурге - 1 846, в Московской области - 1 780, в Башкирии - 588, в Нижегородской области - 563.