Запись с камер видеонаблюдения в школах Москвы станет цветной и в HD-качестве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Требования к качеству изображения с камер видеонаблюдения усилят в столичных школах. Более четкое и не одноцветное изображение в разрешении HD должно усилить безопасность детей и педагогов в образовательных учреждениях, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Соответствующий конкурс опубликован на портале госзакупок. Новый контракт начальной стоимостью в 2,8 млрд рублей, рассчитанный на пять лет, предусматривает передачу в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) изображения с 13 тыс. камер, размещенных на прилегающих к учреждениям территориях, а также в местах общего пользования внутри зданий - входных группах, холлах и других.

"Согласно требованиям технического задания, поставщик услуги должен будет обеспечить четкое, не одноцветное видеоизображение с наличием стабильного не статического видеопотока, с пропускной способностью канала связи не менее 1 024 Кбит/с на одну видеокамеру. При этом поддерживаемое разрешение камер должно быть не ниже HD (1280 720) - это принципиальное изменение по сравнению с текущим контрактом, который предусматривает более низкое качество изображения", - сообщили в пресс-службе.

При этом контракт не предусматривает видеонаблюдение в учебных классах, речь идет о передаче изображений исключительно с территорий общего пользования, подчеркивают в ДИТ. Сейчас к городской системе видеонаблюдения подключено 12,6 тыс. камер, размещенных в образовательных учреждениях. Они используются для обеспечения безопасности, а также для контроля содержания и благоустройства прилегающих территорий.

По словам заказчика услуги - департамента информационных технологий Москвы - система позволит повысить безопасность детей и сотрудников на территории образовательного учреждения. "В случае какой-либо нештатной ситуации изображение с камер позволяет установить обстоятельства происшествия, поэтому важно, чтобы видео было как можно более четким. Кроме того, видеонаблюдение в HD повысит эффективность использования системы видеоаналитики, которую сотрудники правоохранительных органов используют для розыска правонарушителей", - пояснили в ДИТ.

Также в ведомстве отметили, что видео с камер видеонаблюдения в образовательных организациях будет поступать в ЕЦХД, доступ к которой имеют только уполномоченные сотрудники городских служб и правоохранительных органов в строгом соответствии с российским законодательством.