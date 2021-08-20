У Керчи начали строительство дамбы для предотвращения новых подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Строители приступили к возведению дамбы на реке Булганак в селе Бондаренково у Керчи, чтобы предотвратить новые подтопления города, сообщили в пятницу на странице местной администрации в Facebook.

"Для предотвращения новых подтоплений строители приступили к возведению искусственной дамбы в селе Бондаренково под Керчью. Строительство ведется общими усилиями специалистов Керчи и Ленинского района под руководством государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас строители готовят ров, закладывают зуб дамбы, потом в траншею слой за слоем укладывают глину с бутом. "Затем предстоит закатать эти слои катком для скрепления. На метровой высоте от самого верха дамбы будут установлены две трубы. Это позволит избежать разрушения и размыва при достижении воды края, она выльется через трубы далее в русло. Искусственная дамба, в случае подъема уровня воды в реке Булганак, не даст "большой воде" попасть в город, подтопить городские территории и объекты", - отмечается в сообщении.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.